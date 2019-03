Furto da Bolami: colpo ricco nella cella frigorifera del capannone

Furto nella notte tra mercoledì e giovedì, nel capannone della Bolami Vasto Food Service di via Rostagno, nella zona industriale di San Salvo, di proprietà di Franco Bolami, presidente della Vastese Calcio.

Portati via prodotti surgelati e di catering alimentare, dalla cella frigorifera della sede dell'ingrosso, per un valore che il proprietario stesso indica in almeno 80mila euro.

Sul 'raid ladresco', operato tramite il passaggio da un buco su una delle pareti esterne della cella da una banda specializzata e particolarmente equipaggiata, sono aperte le indagini dei Carabinieri della Stazione di San Salvo.