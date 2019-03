Sindaci in fascia tricolore a Roma: al Ministero della Giustizia il sit-in per la difesa del Tribunale

Sindaci in fascia tricolore ed amministratori dei centri del territorio presenti, stamattina a Roma, al sit-in organizzato davanti la sede del Ministero di Giustizia, nell'ambito delle iniziative tese alla sensibilizzazione alla lotta per la difesa del Tribunale di Vasto.

Ad attivarsi, in tal senso, organizzando anche il flash mob (clicca qui per la notizia) tenutosi nell'area parcheggio antistante il presidio di via Bachelet, l'avvocato Angela Pennetta, con la partenza dei partecipanti avvenita in pullman stamane all'alba dal terminal di via dei Conti Ricci.

Anche nella capitale ha trovato spazio lo striscione simbolo della 'battaglia' con la scritta: "Tutti uniti per l'efficienza e la sopravvivenza del Tribunale di Vasto".