Fuoristrada rubato, ma abbandonato poco dopo il furto in aperta campagna

Ritrovato in aperta campagna, sulla Statale 16 Adriatica Nord a Vasto, in un'area di aperta campagna in mezzo ad alcuni alberi di ulivo nelle vicinanze di Punta Penna, il fuoristrada Toyota Land Cruiser che era stato rubato sotto l'abitazione del proprietario, a poca distanza dalla zona dove avvenuto il furto.

Con ogni probabilità, spiega il tenente Massimo Palandrani della Polizia Locale di Vasto, una pattuglia della quale ha ritrovato e provveduto alla restituzione del mezzo, si è azionato un dispositivo che ha bloccato il mezzo e impedito gli intenti ladreschi del furfante o dei furfanti in azione.