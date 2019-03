‘Usa la bici’, convegno su salute, sicurezza, mobilità e turismo sostenibile

La rivoluzione culturale a due ruote sarà al centro del convegno dal titolo ‘Usa la bici’, che si terrà sabato 23 marzo alle ore 17 presso la Sala Aldo Moro in Corso Nuova Italia.

Dedicato a sportivi, appassionati e cittadini che vogliono approfondire le tematiche proposte , l’evento è promosso dall’amministrazione comunale ed è organizzato da associazioni del territorio sempre in prima linea sul fronte della sensibilizzazione alla mobilità sostenibile , quali il Velo Club Ortona, la Vastese Inn Bike, il Ciclo Club Vasto, l’Audax TeaM Vasto e l’Abruzzo Inn Bike.

Stamane, 21 marzo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione ufficiale dell’appuntamento, voluto in memoria di Michele Scarponi, il noto ciclista marchigiano travolto e ucciso da un furgone mentre si allenava.

“Questo è solo la prima di una serie di iniziative che approderanno nella tanto attesa tappa Vasto – L’Aquila del Giro d’Italia del 17 maggio”, così l’assessore allo Sport Carlo Della Penna ha inaugurato i lavori del tavolo, per poi aggiungere: “in settimana sarà anche pronta la delibera per la costituzione del Comitato tappa aperta a chiunque voglia dare una mano per i preparativi”.

Presente ai lavori il dottor Antonio Spadaccini: “ci tengo molto e sono contento che si rifaccia questo convegno. Il mondo cambia e le macchine cominciano a dar fastidio, quindi parlare di questi argomenti è oggi essenziale. Ed è in questo spirito che abbiamo voluto ricordare Michele, scomparso proprio a causa dei problemi di sicurezza stradale, e con lo spirito propositivo di migliorare, sperando che venga definitivamente realizzata entro l’anno la Via Verde” .

Il convegno affronterà anche temi caldi quali il turismo sostenibile, tanto agognato in una località turisticamente attrattiva qual è la cittadina litoranea vastese : “spero nella presenza di un folto pubblico e soprattutto che parteciperanno gli operatori del turismo, per aiutare, tutti insieme, a vivere il territorio in piena salute”.

Luca Mastrangelo, dirigente del Comune di Vasto, ha infine contestualizzato l’evento, in linea con la politica territoriale che la vigente amministrazione sta perseguendo già da tempo: “non si tratta solo di un evento che ci porta al giro d’Italia. Si collega, infatti, anche all’iniziativa del portale Vamos che sta avendo successo anche sui confini internazionali, e il ‘Biciclub’ che sarà uno strumento finalizzato ad avere la possibilità che l’uso della bici possa essere complementare se non sostituivo della macchina o dei mezzi pubblici. Sono due aspetti che si intersecano perfettamente con questa iniziativa”.

Nella foto (non nell’ordine): Luca Mastrangelo, Carlo Della Penna, Nando Miscione, Gianluca Pagano del Velo club Ortona, Spadaccini Antonio del Ciclo Club Vasto, Pasquale Melito di Audax Vasto, Maurizio Giuseppetti di Abruzzo Inn Bike, Andrea Gileno. Nel tema dell’organizzazione sono da annoverare anche Nicola Jasci della Vastese Inn Bike e Mario Cicchillitti.