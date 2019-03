Tampona un furgoncino e finisce contro la recinzione di un hotel

Prima il tamponamento con un furgoncino, poi la corsa dell'auto che finisce contro la recinzione dell'Hotel Excelsior, sulla Statale 16 Adriatica Sud, in territorio di Vasto Marina.

Intorno alle 11 l'incidente sul quale in corso gli accertamenti della Polizia Locale, intervenuta in zona con una pattuglia coordinata dal tenente Massimo Palandrani.

Il conducente della vettura, una Toyota, probabilmente per un malore ha perso il controllo del mezzo. E' stato trasportato, per l'assistenza del caso, all'ospedale 'San Pio da Pietrelcina'.