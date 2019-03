Duecento e più i partecipanti al flash mob organizzato questa mattina, nell'area parcheggio antistante il Palazzo di Giustizia di via Bachelet nell'ambito della 'battaglia' in atto per la difesa della sede giudiziaria del territorio.

Doppia manifestazione nel primo giorno di primavera, su iniziativa dell'avvocato Angela Pennetta, con la stessa Pennetta ed una delegazione di sindaci ed amministratori ad animare un sit-in a Roma, al cospetto del Ministero delle Giustizia, ed il flash mob, poco dopo le 11, andato in scena a Vasto.

Tra i presenti, assieme ad alcuni avvocati e funzionari del Tribunale, il vice sindaco di Vasto Giuseppe Forte, il presidente di Pilkington Italia Graziano Marcovecchio, rappresentanti di diverse associazioni locali, scolaresche, un gruppo della Vastese Calcio guidato dall'allenatore Aldo Papagni e diversi cittadini, con alcuni striscioni esposti ed il principale con la scritta "Tutti uniti per l’efficienza e la sopravvivenza del Tribunale di Vasto" dietro il quale si sono posti i partecipanti.