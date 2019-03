Tonnellate di rifiuti extra regione a Valle Cena, sequestrata la terza vasca del Civeta

I militari del Comando Carabinieri del Noe di Pescara, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vasto, hanno dato esecuzione, su delega del procuratore Giampiero Di Florio, al decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip riguardante la cosiddetta terza vasca della discarica per rifiuti non pericolosi della società 'Cupello Ambiente' srl (gestore del sito), all'interno del polo tecnologico di proprietà del Consorzio intercomunale Civeta.

S’indaga per la violazione di norme a tutela dell'ambiente e di quanto stabilito nell'autorizzazione integrata ambientale, essendo stati accertati conferimenti di rifiuti extra-regione per gli anni 2017-2018 (provenienti prevalentemente da Puglia, Campania e Lazio) per circa 70.000 tonnellate.

Dalle indagini sinora compiute si è resa necessaria l'adozione della misura cautelare reale per evitare il protrarsi dei reati e delle conseguenze derivanti dalla loro commissione, con particolare riguardo al precoce esaurimento dell'invaso, mettendo a rischio la tenuta dell'intero sistema di gestione dei rifiuti approvato dalla legge regionale 5/18.

Ambiente e salute sono diritti costituzionali protetti che non possono recedere dinanzi ad altri interessi.

Le indagini sono tuttora in corso.