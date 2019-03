Nuovo appalto per il canile, ma resta irrisolta la criticità di una struttura inadeguata

Parte un nuovo appalto per la gestione del canile municipale, ma restano le criticità della struttura realizzata a ridosso della discarica (non ancora bonificata) di Vallone Maltempo.

Scade il 5 aprile il termine per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti interessati alla gestione del canile di Vasto mediante il servizio di ricovero, custodia, vitto, assistenza sanitaria ordinaria e straordinaria dei cani abbandonati sul territorio comunale.

Possono partecipare al bando di gara telematica gli operatori economici, le associazioni di volontariato, le cooperative onlus e gli enti morali con finalità zoofile e di protezione degli animali. Si aggiudicherà l’appalto, della durata di un anno e dell’importo di 134.904 euro, chi presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il canile municipale è gestito attualmente da “Amici di Zampa”, un’associazione di volontariato che dal 2011 si prende cura dei cani ricoverati nella struttura e che ultimamente ha avviato una raccolta di fondi per la sterilizzazione degli animali, oltre a tantissime altre iniziative di sensibilizzazione sulle adozioni anche in collaborazione con le scuole cittadine.

Una gestione che si è rivelata particolarmente attenta alle esigenze degli animali. Resta il problema della struttura fatiscente, ubicata in un fosso e priva di un parcheggio, circostanza che costringe le volontarie e chiunque voglia visitare la struttura a lasciare l’auto sul ciglio della strada che collega Vasto con Monteodorisio. Il canile municipale è stato infatti realizzato a ridosso della discarica di Vallone Maltempo, i cui lavori di bonifica sono fermi ormai da tempo.

L’amministrazione comunale ha intenzione di realizzare una nuova struttura, ma non è ancora riuscita ad individuare i terreni su cui costruire il canile, nonostante abbia iniziato la ricerca nel 2015 e un anno dopo abbia pubblicato un avviso esplorativo per l’acquisizione di un sito idoneo in possesso di una serie di caratteristiche individuate nel bando: pianeggiante, distante almeno 300 metri dal centro cittadino e dagli insediamenti abitativi, oltre ad essere facilmente accessibile e raggiungibile con mezzi pubblici e privati. Nonostante siano trascorsi ormai tre anni il terreno su cui realizzare l’opera pubblica non è ancora stato trovato.