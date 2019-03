'Il vizio della memoria', incontro a Vasto con l'ex magistrato del Pool 'Mani pulite' Gherardo Colombo

L'A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) sezione di Vasto organizza il convegno dal titolo "Il vizio della memoria", in programma nel pomeriggio di venerdi 15 marzo, dalle ore 16.30, presso il Teatro Rossetti di Vasto.

L'evento - realizzato in collaborazione con Anci Abruzzo, Anci Giovani Abruzzo, Comune di Vasto e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto - si svilupperà in un'intervista che il dott. Bruno Giangiacomo, presidente del Tribunale di Vasto, farà al dott. Gherardo Colombo, già componente del pool Mani Pulite, sul le grandi inchieste giudiziarie degli anni 80 e 90 in Italia, con uno sguardo all'attualità .