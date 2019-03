Basta violenza sulle donne: a Vasto l'incontro 'Nemmeno con un fiore'

“ Nemmeno con un fiore”: è il titolo del convegno in programma mercoledì 13 marzo, a partire dalle ore 9, presso l’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei”, in via San Rocco a Vasto.

L’evento, organizzato dall’associazione Emily Abruzzo in collaborazione con l’IIS “Mattei”, vuole essere un modo concreto per sensibilizzare soprattutto i giovani sul tema della violenza sulle donne. Un tema, purtroppo, sempre di stringente attualità, come dimostrano i tanti, troppi, drammatici servizi giornalistici e articoli di cronaca quotidiana.

Si tratta di formare i ragazzi perché fermino questa violenza parlandone, confrontandosi tra loro, facendo sì che le donne non si sentano più sole e non vengano lasciate sole a combattere. Le donne non possono e non devono più subire in silenzio lo sfregio, arrivando a mettere a repentaglio la propria vita.

L’incontro al “Mattei” vuole rappresentare un piccolo passo per modificare una cultura ancora troppo impregnata di violenza e di maschilismo, per sensibilizzare a non stare mai più in silenzio, in qualunque luogo e su qualsiasi situazione, per insegnare a schierarsi per il giusto contro l’indifferenza e il silenzio. Un piccolo passo per educare.