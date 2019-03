Alternanza scuola-lavoro, alla scoperta della 'Emmepi Perrozzi' a Punta Penna

Secondo reportage giornalistico realizzato, nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro denominato "Studenti-giornalisti in azienda", dalle classi 4A, 4B e 5C del Liceo delle Scienze Applicate dell'IIS "E. Mattei" di Vasto.

L'azienda visitata è stata la Emmepi Perrozzi srl.

Noi ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto, indirizzo Scienze Applicate, abbiamo visitato l’azienda locale “Emmepi Perrozzi srl”, situata dal 2007 nella zona industriale di Punta Penna. La ditta nasce nel 1973, quando Mario Perrozzi si stacca dall’attività commerciale del padre (ghiacceria, distribuzione carburanti, vendita ricambi auto). Nel 1974 egli apre una rivendita di materiali edili che gestisce tuttora insieme ai suoi quattro figli: Marialivia ed Emanuela si occupano di show-room, vendite ed acquisti, Maurizio del settore edile e della logistica ed Elena della gestione di invio e smistamento ordini.

Elena ci ha fatto capire come oggi l’azienda si occupa della vendita all’ingrosso e al dettaglio di materiale da costruzione, piastrelle, sanitari, arredamenti e mobili, sottolineando che tutti prodotti sono Made in Italy , provenendo preferibilmente da aziende limitrofe.

Il venditore fa tutto il possibile per accontentare il cliente, instaurando un rapporto confidenziale che dura nel tempo. Secondo Emanuela, “ la migliore pubblicità è il passaparola ”; la qualità e la garanzia sono tratti distintivi dell’azienda.

Il cliente vuole per la sua casa ciò che rispecchia la sua persona e riesce a raggiungere questa armonia con l’aiuto di architetti e dipendenti. Il settore mobiliare è collegato a quello della moda, Emmepi quindi deve aggiornarsi continuamente per stare sempre al passo con le nuove tendenze del “modern living”.

Dopo un giro nel magazzino aziendale, Maurizio ci ha illustrato come edificare una casa sin dalle fondamenta e quali materiali utilizzare: materiale edile pesante, isolanti termici/acustici, prodotti idrotermosanitari, piastrelle da pavimento e rivestimento, porte, finestre e arredo bagno. Ogni dettaglio è studiato con cura da grandi designer, che abbinano materiali prestigiosi e funzionali con forme classiche e innovative per creare un ambiente unico e accogliente.

Per competere su questo mercato, dove c’è continua rivalità, Emmepi è affiliato ad un consorzio di acquisto, un gruppo di ditte riunite per conseguire maggiore potere competitivo; i partner associati si riconfermano ogni anno grazie al rapporto umano e professionale instauratosi. Infatti Emmepi deve continuamente aggiornarsi per stare al passo coi tempi, ed è proprio questo che gli permette di vendere anche nei periodi più critici.

Facendo un giro nello show-room abbiamo ammirato i vari prodotti di cui l’azienda dispone, costatando le competenze in materia di impiegati ed amministratori. Tra le novità troviamo prodotti adattabili con la domotica quali, ad esempio, finestre, tapparelle o caldaie (anche a condensazione) che permettono di mantenere una temperatura ideale dentro casa.

Per concludere, abbiamo notato come gli impiegati di Emmepi mostrino nel loro lavoro professionalità, passione e fedeltà al cliente, i dipendenti e i dirigenti dell’azienda impiegano cuore ed anima in quello che fanno.

Abbiamo trovato una ospitalità notevole, ringraziamo la ditta per la bellissima esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro. Per noi è stato molto interessante ed istruttivo .

Ulisse Boschetti

Pietro Cupaiolo

Andrea D’Alessandro

Massimiliano Di Paolo