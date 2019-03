Manuel Argentieri è stato ritrovato nella notte a Trani

Manuel Argentieri, il 20enne originario di Monteodorisio, scomparso dal pomeriggio di sabato 9 marzo dalla comunità di Barletta "Papa Giovanni XIII", è stato ritrovato.

Nella notte il ragazzo, che soffre di disabilità, è stato avvistato a Trani, in via Superga da un uomo che ha contattato i Carabinieri della stazione di Barletta. Manuel è stato poi ricoverato presso l'ospedale di Barletta, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni.