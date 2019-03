Tutela del Tribunale di Vasto, sempre percorribile l'idea dell'accorpamento con Lanciano

Su salvaguardia e accorpamento dei Tribunali di Vasto e Lanciano sarà perseguita la strada unitaria già decisa con un progetto comune approvato dai due consigli comunali.

Lo hanno ribadito i sindaci delle due città, Francesco Menna e Mario Pupillo, per una posizione condivisia anche dai rispettivi Ordini degli Avvocati.

"Si va avanti in sintonia - ha detto Pupillo - anche se tutte le altre iniziative sul territorio sono benvenute. Attendiamo la convocazione del ministero dove è stato depositato il lavoro svolto dalla Commissione regionale per tutelare i tribunali minori, compresi quelli di Avezzano e Sulmona. Anche al nuovo governo regionale chiediamo di riaprire il discorso".

Per Menna "va dato ascolto ai cittadini dei comprensori di Lanciano e Vasto. Il Governo deve ascoltare la nostra voce e accettare il lavoro chiaro fatto insieme ai due ordini forensi".

Martedì 12 marzo è intanto programmata una riunione al Ministero di Grazia e Giustizia per la questione della pianta organica del Tribunale di Vasto che presenta numerose carenze che mettono in difficoltà il normale andamento dell'amministrazione della giustizia nella sede di via Bachelet.

(Foto Ansa)