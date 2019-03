Scomparso da comunità il 20enne Manuel Argentieri, l'appello del padre: "Aiutateci a trovarlo"

Manuel Argentieri, 20 anni, originario di Monteodorisio, è scomparso da ieri pomeriggio alle 15, dalla comunità in cui si trovava di Barletta, "Papa Giovanni XXIII". A lanciare l'allarme il padre del ragazzo, Nicola, che dopo essersi recato sul posto, ha subito avvisato i Carabinieri e la Polizia locale.

Manuel, nato il 1 maggio 1998, soffre di disabilità, è alto circa 1,68 cm e al momento della scomparsa sembrerebbe che avesse lasciato il proprio telefono in comunità. "Aspetto solo che torni e di sapere cosa è successo - spiega il papà Nicola Argentieri - chi avesse notizie può contattarmi al 3286531002 o rivolgersi alle forze dell'ordine."

La notizia della scomparsa è stata inviata alla nota trasmissione “Chi l’ha visto?”. "Chiediamo aiuto per diffondere la foto e segnalare al Comune di Barletta questa situazione in quanto i Carabinieri interverranno domani, perché oggi è domenica - si legge nel messaggio - da considerare che il ragazzo non è del posto e non conosce nessuno."

Di Manuel mancano notizie da ieri pomeriggio.