Rudere dell'ex scuola di via del Porto, sollecitata la bonifica

Versa in stato di totale abbandono da anni, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini. E’ nel degrado più assoluto la ex scuola materna di via del Porto, ben visibile a chi attraversa l’importante arteria per le condizioni dell’immobile diventato ricettacolo di ratti e serpenti, ma che in passato è stato anche occupato abusivamente.

A farsi portavoce delle proteste dei residenti sono i consiglieri di Fratelli d’Italia-An, Francesco Prospero e Vincenzo Suriani che con una interrogazione a risposta scritta chiedono all’amministrazione comunale “cosa intende fare per bonificare e regolarizzare la ex scuola materna”. L’immobile, infatti, deve essere ancora acquisito al patrimonio dell’ente.

“L’area versa in stato di abbandono e costituisce un ricettacolo di rifiuti, ratti e serpenti che rappresentano un rischio per l’incolumità dei cittadini”, incalzano i due esponenti del partito di Giorgia Meloni, “l’immobile, non ancora acquisito al patrimonio del Comune, è spesso violato da alcune persone che lo utilizzato, probabilmente, per attività illecite. La situazione, per i residenti della zona, è diventata intollerabile e pertanto è necessario che l’esecutivo cittadino proceda con sollecitudine a bonificare l’area ed acquisirla al patrimonio del Comune. Non è possibile”, concludono i consiglieri “che l’amministrazione Menna, in continuità con le precedenti amministrazioni guidate da Luciano Lapenna, scarichi sempre le responsabilità sul passato senza nemmeno tentare di risolvere le numerose problematiche che attanagliano la città. A tre anni dall’insediamento della giunta Menna e dopo 13 anni di governo del centrosinistra nessuna delle problematiche che riguardano la città (Prg, carenze idriche, condotte fognarie, area di Punta Penna, cura del patrimonio ecc) è stata attenzionata in maniera adeguata. I cittadini sono stanchi”.