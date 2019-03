Inaugurato lo sportello informativo e di progettazione europea ‘AI-NURECC Direct’

Taglio del nastro stamani, 8 marzo, a Vasto per l’Infopoint AI-NURECC Direct, istituito presso Palazzo di Città.

Hanno preso parte alla conferenza stampa preliminare, tenutasi nella Sala Consiliare, il sindaco Francesco Menna, in qualità di Presidente FAIC, Ida Simonella, Segretario Generale FAIC, Anna Bosco, assessore alle Politiche Europee, Francesco Buoncompagni Coordinatore FAIC, Angela Di Francesco, Responsabile AI- NURECC Direct Infopoint.

“Il servizio, già attivo dal mese di gennaio, da venerdì verrà aperto anche al pubblico - ha dichiarato la Bosco – e svolgerà attività di informazione e progettazione sulla regione Adriatico Ionica , per le città che, quindi, fanno parte del FAIC. Si tratta di una iniziativa che il Comune di Vasto ha attivato nell’ambito del biennio di presidenza ed è per noi un traguardo importante. È uno sportello rivolto ad associazioni di categoria, scuola, giovani e aziende chi abbiano necessità ed interesse sui programmi europei. È un'occasione per dare visibilità sul tema delle politiche europee, forse ancora non approfonditamente indagato”.

E su quale saranno gli effetti l’assessore non ha dubbi, vista l’agenda già ricca di impegni: “stiamo lavorando con gli altri sportelli Europe Direct della Regione Abruzzo, in particolare quello di Chieti, quindi i destinatari privilegiati saranno soprattutto i giovani e il mondo dello Sport. Manderemo una delegazione ai Giochi della Macroregione ad Ancona, che sono sportivi ma sono anche legati all'inclusione , abbiamo un appuntamento di qui a breve a Mostar di promozione turistica in cui cercheremo e lavoreremo affinché l’ufficio turismo possa portare un po' di promozione nella nostra città, abbiamo in cantiere altri appuntamenti che riguardano la progettazione sulla via Nicolaiana, dobbiamo presentare un progetto con Europa per i cittadini almeno uno ed un altro la cui tematica probabilmente verrà condivisa​ con​ gli altri paesi”.