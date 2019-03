Mimose e sorrisi Ricoclaun invadono le corsie del San Pio di Vasto

Il colore e il profumo delle mimose oggi sono entrati in tutti i reparti dell’Ospedale di Vasto insieme al colore e alla simpatia di ben 10 clown Ricoclaun : Sorrisino, Paperotta, Gioia, Nuvoletta, Pralina, Frittatina, Doremì, Pallino, Ciotolina, Briciola. Non si poteva ricordare meglio la figura della donna, figlia, sorella, madre, nonna, zia, di tutte le età e professioni, più tutte le donne del personale sanitario. La Ricoclaun con i cesti pieni di mimose, accompagnati dalla chitarra di clown Pallino ha sorpreso un po’ tutti stamattina. Si sono creati intensi momenti, tutti speciali, tutti da ricordare in modo particolare: signore anziane e giovani che hanno cantato con i clown, nonostante le loro difficoltà, creando momenti a volte commoventi. Emozione e semplicità, insieme a tanta simpatia sono stati gli ingredienti basilari per donare un sorriso e condividere momenti di grande felicità.

W la Ricoclaun e viva le donne.

www.ricoclaun.it