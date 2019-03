La Ricoclaun a Roma al Convegno “TESSERE LA NONVIOLENZA” dell’U.I.I.

La Ricoclaun in missione speciale a Roma, all’Auditorium Wegil il 6 marzo 2019, per partecipare all’interessante convegno “Tessere la nonviolenza. Donne e pensiero di Gandhi nel mondo di oggi”, organizzato dall’Unione Induista Italiana, per ricordare il 150° anniversario della nascita di Gandhi, e ripensare il ruolo della donna oggi, parte fattiva e indispensabile nella costruzione di una società di pace.

E’ stata un’occasione di confronto e dibattito, tra tradizione e modernità, sulle sfide dell’empowerment femminile che l’UII ha voluto presentare a esponenti del mondo politico, religioso, accademico, artistico, della comunicazione e della difesa dei diritti di genere.

Anche la Ricoclaun, mediante la sua presidente Rosaria Spagnuolo, in arte clown Eric, ha dato una testimonianza al convegno, parlando dell’associazione; del ruolo importante della clown terapia in generale; delle donne Ricoclaun, donne speciali, determinate, creative, gioiose, di età e professioni diverse, che regalano il proprio tempo, non perché ne hanno in più, anzi, ma per farne dono; della frase di Gandhi presente nelle magliette Ricoclaun “Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre! Che testimonia quanto è importante cambiare atteggiamento verso la vita, nella quotidianità, e come a volte un semplice sorriso regalato possa migliorare anche relazioni complesse; dell’importanza nella nostra società di fare il bene, fare del bene, che è in fondo il senso del volontariato in generale, ed è, come dice Papa Francesco, un principio che unisce tutta l’umanità, al di là della diversità di ideologie e religioni, e crea quella cultura dell’incontro che è alla base della pace. La Presidente ha poi raccontato che nel fare il bene, sempre, nel pensare a come fare meglio, nelle tante idee da realizzare nascono poi bellissimi incontri, amicizie importanti, collaborazioni. Accadono poi cose incredibili.

Da una grande amicizia con una persona speciale, dal raccontare tutte le attività Ricoclaun, è nata la conoscenza e collaborazione con l’Unione Induista Italiana, che ha finanziato con € 10.000 le attività di clownterapia Ricoclaun del 2018. La Ricoclaun ha ringraziato in modo speciale tutta l'Unione Induista Italiana per la donazione dell’8 per 1000 e per la sensibilità dimostrata verso l'azione importante della clownterapia Ricoclaun.

Donare il proprio sorriso, un pezzetto piccolo di felicità, dona nell'animo di ogni clown volontario una forza duplice, si dona e si riceve amore. Perché mentre chi semina vento raccoglie tempesta, chi semina amore raccoglie felicità.

"Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre!" Gandhi.

www.ricoclaun.it