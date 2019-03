Incontro con l’autore Nicola Mastronardi al Comprensivo 1 di Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Molto interessante è stato l’incontro, organizzato dalla prof.ssa Luigia Ciarniello presso l’aula magna della Scuola secondaria di primo grado “R.Paolucci” IC1 di Vasto, con l’autore Nicola Mastronardi, giornalista e scrittore. Ad accoglierlo gli alunni delle quinte A e B della Scuola Primaria “G. Spataro” e le classi I e II B delle Paolucci, che con grande attenzione hanno avuto modo di approfondire meglio i popoli italici e in particolare i Sanniti, predecessori del popolo italiano.

L’autore ha avuto modo di spiegare come la parola Italia deriva dal vocabolo osco Viteliù, che significa “terra dei vitelli”,con riferimento agli allevamenti di questi animali che esistevano in Italia meridionale.”Viteliù”, poi, sarebbe stato tradotto dai romani in Italia.

Ha spiegato come i Sanniti erano non solo allevatori, ma anche guerrieri e conoscevano le regole di convivenza civile e pacifica, già prima di noi. Ha parlato anche del suo romanzo storico “ Viteliú. Il nome della libertà”, divenuto un caso letterario grazie al passaparola dei lettori e che ha vinto diversi concorsi letterari.

Il libro è un viaggio nel mondo dei popoli italici, i valorosi dodici popoli dell’Appennino centrale che si unirono per costruire il loro sogno di libertà contro la prepotenza romana. Un sogno temporaneamente infranto da Lucio Cornelio Silla che operò un vero massacro dell’etnia sannita. Un viaggio avvincente ed emozionante alle radici stesse della nostra identità nazionale. I ragazzi sono rimasti affascinati anche delle gesta del protagonista di “Viteliù” diciassettenne Marzio, amante della libertà e del territorio dove viveva.

Nicola Mastronardi è stato capace di appassionare il giovane pubblico verso la storia locale, e di far sentire lo spirito Sannita che in parte ci appartiene.