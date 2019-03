Braccialetto elettronico per i mancati rapinatori della macelleria Di Nanno a Vasto.

Il dispositivo, non appena disponibile, verrà applicato ai romeni residenti a Monteodorisio che, in coppia, tentarono il colpo nel negozio sull’Istoniense il 5 febbraio scorso. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame dell’Aquila, accogliendo il ricorso degli avvocati Gianni Menna e Nicola Artese, che hanno chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari per i loro assistiti.

