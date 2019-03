Addio a Linda Ialacci, una vita per la pallacanestro

Un malore ha strappato all'affetto dei suoi cari Linda Ialacci, allenatrice di pallacanestro.

Aveva 54 anni di età ed ha dedicato gran parte della sua vita alla pallacanestro. Si è formata nelle giovanili ai Salesiani con Pasquale Granata per poi affrontare diverse esperienze alla guida di squadre sia maschili che femminili.

Era saldo il rapporto con la Vasto Basket, per la quale era impegnata in questa stagione come istruttrice e coach di alcuni team del settore giovanile.

Dolore e sconcerto, in casa biancorossa, per una perdita immensa.