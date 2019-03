Primarie del Pd, anche a Vasto s'impone Zingaretti

Nicola Zingaretti vince le primarie del Partito Democratico andando ben oltre la maggioranza assoluta necessaria per essere eletto segretario. "Viva la democrazia italiana che dà lezioni ogni volta che può, sono contento per l'Italia", le prime dichiarazioni all'arrivo ieri sera al comitato elettorale. "Grazie all'Italia che non si piega e che vuole arginare un governo pericoloso", dice il nuovo segretario del partito.

A Vasto più di mille i votanti al PalaBCC: per Zingaretti 605 preferenze, a seguire Maurizio Martina (420) e Roberto Giachetti (111).