Grande partecipazione della Ricoclaun al Carnevale di Vasto

Tantissima gente è stata presente nelle vie del centro di Vasto in questo pomeriggio primaverile per festeggiare con bellissime e originali maschere il Carnevale. Grande è stata la partecipazione dell’associazione di volontariato Ricoclaun nella manifestazione organizzata dal Comune di Vasto. con trucca bimbi, palloncini, street art dove tantissimi bimbi hanno lasciato la loro traccia di colore e spettacolo con tantissime esibizioni: un gruppo di bambini della Scuola Primaria “G. Spataro”, i ragazzi della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, un gruppo di giovani talenti delle Scuole Paolucci, alcuni giovani artisti della scuola di canto coordinata dalla maestra Maria Grazia Pezzuto, il gruppo di musici e cantori del Circolo Socio-Culturale di S. Antonio Abate coordinati da Fernando D’Annunzio con il canto de “La Storie” e infine Anna Maione con il suo gruppo. Tanta musica per puro divertimento che ha allietato simpaticamente il pomeriggio di Carnevale.

La Ricoclaun ha mostrato molto impegno, considerando anche l'attività di clownterapia di stamattina in Ospedale, ed è stata ricompensata dal divertimento dei tantissimi bambini presenti.

Molte delle foto sono di Andrea Marino