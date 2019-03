Carnevale davvero divertente in Ospedale con la Ricoclaun

Non poteva mancare in questa primaverile domenica di Carnevale la Ricoclaun in ospedale, pensando ai più piccoli, ma anche ai grandi, visto che Carnevale piace veramente a tutti.

Piene di buste, carta crespa, mascherine, stelle filanti, palloncini e molto altro ben 13 clown hanno invaso le corsie dell’Ospedale “San Pio” di Vasto, per portare l’aria di Carnevale in Pediatria, Ortopedia , Medicina e Chirurgia.

Mascherine, coroncine, colorati abiti di carta crespa improvvisati, sono stati confezionati “su misura” dai simpatici clown Ricoclaun per il personale sanitario e per i pazienti, soprattutto per i più piccoli, per creare il colore e l’allegria del Carnevale. Magie, gags, con i pazienti più adulti, musica e sfilata di carnevale in Pediatria. I clown sono riusciti a portare un’ondata di colore insieme a risate, buonumore dei grandi che non si aspettavano il Carnevale in reparto e dei piccoli, che si sono lasciati coinvolgere dall’aria festosa.

Buon Carnevale a tutti!!!