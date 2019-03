Droga spacciata nel camper, moglie e marito arrestati dai Carabinieri

Moglie e marito avevano trasformato il loro camper in un market e in un rudimentale laboratorio per il confezionamento della droga. A porre termine alla fiorente attività i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto che ieri hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio in concorso di sostanze stupefacenti una coppia di origini campane di 52 e 50 anni residenti a San Salvo.

Da alcuni giorni i militari in un rimessaggio sulla Statale 16 avevano notato un via vai di auto verso il camper. I carabinieri si sono avvicinati al mezzo e sono stati scambiati persino per acquirenti vedendosi consegnare delle dosi di cocaina. Da qui l'irruzione sul mezzo con il recupero circa 70 bustine di cocaina per un totale di 50 grammi già confezionate, materiale per il confezionamento di altre dosi, nonché altra sostanza da taglio verosimilmente mannite e contante per 1.500 euro ritenuto provento dello spaccio.

Su disposizione de magistrato di turno della Procura della Repubblica di Vasto sono stati disposti agli arresti domiciliari presso la loro abitazione. I militari della Compagnia di Vasto, agli ordini del tenente Luca D'Ambrosio, sono ora impegnati nell'identificare i numerosi clienti della coppia arrestata attraverso l'esame della documentazione sequestrata all'interno del camper.