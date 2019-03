Carnevale Primitivo alla Spataro IC1 di Vasto

Grande divertimento oggi Sabato di Carnevale alla Scuola Primaria "Giuseppe Spataro" IC1 di Vasto, con la Festa delle tribù Paleolitiche, con la partecipazione delle quattro classi terze.

I ragazzi nelle settimane precedenti con un’attività didattica interdisciplinare hanno approfondito le decorazioni e i ritmi tribali della Preistoria e hanno realizzato ognuno una maschera in cartoncino, delle collane con conchiglie forate, e hanno sperimentato semplici coreografie con la musica tribale, tanta preparazione insomma per il grande evento di oggi: festeggiare il carnevale a scuola in modo originale, come se le quattro classi fossero quattro gruppi primitivi, ognuno con un capo tribù che si incontrano e decidono di far festa a scopo scaramantico.

Tutti i ragazzi così travestiti hanno girato per tutta la scuola portando ritmo, grande allegria e divertimento.

In fondo la scuola primaria è proprio questo, apprendere divertendosi.