Primarie del Pd, domenica si vota per il nuovo segretario del partito al PalaBCC

Domenica 3 marzo, dalle ore 8 alle ore 20, seggi aperti al PalaBCC di via dei Conti Ricci a Vasto per le primarie per eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico.

Potranno votare tutti i cittadini italiani, dai 16 anni in su, e gli extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno, muniti di documento di identità.

Per l’elettrice/elettore non iscritto al Pd ci sarà un contributo minimo di 2 euro.

In corsa per la segreteria ci sono Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti.