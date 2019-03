Grande partecipazione scolastica al “Tour Stop al Bullismo”

Oggi a scuola di bullismo in un luogo insolito: “il Centro commerciale di Costaverde”, con la partecipazione di tantissimi studenti delle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado: l’Ic1 sia della Paolucci che della Scuola Primaria “G. Spataro”, l’ic2 e la Nuova Direzione Didattica di Vasto, l’Istituto comprensivo di San Salvo e quello di Montenero di Bisaccia. Guidati dalla dott.ssa Rosanna Schiralli e il dott. Ulisse Mariani, psicologi e psicoterapeuti, esperti in Italia nell’ambito della psicologia dello sviluppo e del metodo dell’Educazione Emotiva, con la partecipazione speciale come Testimonial dell’iniziativa nazionale degli House of Talent, noti agli adolescenti per la loro partecipazione al talent “Il Collegio”, i tanti ragazzi presenti hanno avuto modo di riflettere sul delicato tema della prevenzione e della lotta al bullismo e al ciberbullismo. I relatori hanno saputo spiegare in maniera leggera ma accurata tutti gli stadi del bullismo, le dinamiche e come difendersi. Soprattutto, hanno sottolineato come i bulli sono tali perché i testimoni tacciono o, più spesso, si mettono dalla parte dei bulli invece che delle vittime. La raccomandazione importante è stata quella di parlare sempre con i genitori, ma anche con i docenti, senza aver paura.

L’iniziativa si è conclusa con un gioco finale che ha coinvolto rappresentanti di ogni istituto.