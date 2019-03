Poco personale e gestione da rivedere, stato di agitazione della Polizia Penitenziaria di Vasto

Stato di agitazione proclamato dalle sigle sindacali di riferimento del personale della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Lavoro-Casa Circondariale di Torre Sinello di Vasto.

Diverse le ' doglianze ' dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Tra le altre: richiesta di rinforzo del contingente "al fine di poter garantire al meglio il benessere di base dei lavoratori anche in virtù dei maggiori carichi di lavoro"; assenza di "idonea dialettica sindacale con la locale dirigenza che oramai si perpetua da anni"; " anomala gestione del servizio del personale"; " inerzia e disinteresse da parte degli uffici superiori (Provveditore e Dipartimento)" volta a chiarire la "doppia figura dell’attuale comandante del reparto", che riveste pure l’incarico di delegato sindacale.

Secondo i sindacati tale situazione "è da ricondursi alla totale assenza di prese di posizione sia del Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria che del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria quali organi di controllo e garanzia che, al contrario, con tale atteggiamento stanno rendendo poco a poco una piccola realtà di ordinaria gestione in un presidio di irregolarità, di anarchia e di lassismo, il tutto a discapito dei lavoratori che quotidianamente con spirito di sacrificio e abnegazione svolgono in silenzio il proprio dovere ".

Per questo , in assenza di " concrete ed idonee iniziative utili alla risoluzione delle problematiche citate si anticipa che a breve sarà convocata un’assemblea con i dipendenti attraverso la quale saranno definiti ed individuati i tempi per le future iniziative di protesta".