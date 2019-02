Preghiera, riflessione e convivialità per i 50 anni del gruppo Scout Vasto 1

Cinquant’anni di scoutismo a Vasto. Un lungo cammino festeggiato nella Parrocchia di San Giovanni Bosco in due giornate dedicate a momenti di raccoglimento e convivialità. A prendervi parte non sono stati solo gli attuali capi e ragazzi scout, ma anche persone che nel corso degli anni hanno fatto parte del gruppo Vasto 1, seppur per un breve periodo della vita.

Per l’occasione, non poteva mancare l’ex assistente ecclesiastico don Giovanni Molinari che, insieme a quello attuale, don Massimiliano e a don Raimondo Artese, assistente del San Salvo 1, ha celebrato la messa del sabato, al termine della quale c’è stata la cerimonia del rinnovo delle Promosse, in occasione del Thinking Day.

È seguito, poi, il concerto ‘Cantando con le Aquile Randage’ e, il giorno seguente, si è tenuto il convegno dal titolo ‘L’educazione è ancora questione di cuore’, che ha visto la partecipazione di Ettore D'Orazio, dirigente scolastico, del salesiano Don Luigi Giovannoni e di Fabrizio Coccetti, capo scout d'Italia. Ad aprire i lavori è stato Tonino Selleri, primo capo scout del Vasto 1, che ha ricordato le origini del gruppo e quando avvenne, appunto 50 anni fa, il primo censimento ufficiale.

Foto di Andrea Marino