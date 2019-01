Anziana investita da un'auto finisce contro una seconda in transito

Investimento di un'anziana a Vasto Marina, in viale Dalmazia, poco dopo le 18.

Gli agenti della Polizia Locale si occupano dell'accertamento della dinamica. La donna, 78 anni, nelle vicinanze del ristorante Trattoria Toscana, veniva investita da una Fiat 'Stilo' e, dall'altra parte della strada, finiva contro una seconda autovettura che, un 'Maggiolino', che transitava in quel momento.

Per lei, dopo i primi soccorsi del 118, veniva disposto il trasferimento d'urgenza all’Ospedale di Chieti.