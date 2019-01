Festival Ad/Ventura al Polo Liceale “R. Mattioli”, domani la giornata conclusiva. Le foto

Si avvia verso la conclusione delle sue attività il Festival Ad/Ventura del Polo Liceale “R. Mattioli”, giunto alla sua ventesima edizione. Vetrina d’eccellenza culturale del territorio e grande occasione per docenti, allievi ed esterni che hanno partecipato ai convegni in programmazione, la Settimana della Scienza ha avuto, anche quest’anno, un grande successo. Domani, sabato 26 gennaio, ci sarà l’ultima giornata e per consultare il calendario delle attività si rimanda alla pagina Facebook ufficiale.

“Siamo felici di com’è andata questa edizione – ha detto la professoressa Rosa Lo Sasso, fondatrice e organizzatrice dell’evento - perché gli appuntamenti importanti hanno visto una bella partecipazione e condivisione anche con la città e con le tante classi di altre scuole che sono venute accompagnate dai loro docenti. Speriamo che tutti facciano tesoro di quello che hanno ascoltato e visto. Molti dei progetti proposti sono veramente validi e sono stati anche pensati per le varie fasce di età, per i ragazzini di Scuola Media o quelli del triennio”.

Una scienza, quindi, alla portata di tutti, una scuola in pieno fermento di attività e proposte, tra cui laboratori, conferenze, mostre e progetti incentrati su “I paradossi”, tema che ha dato l’opportunità di stimolare la riflessione nelle varie discipline e confronti dialogici tra le stesse, avvalendosi della professionalità di chi si occupa quotidianamente di ricerca e divulgazione scientifica.