Giovani e lavoro, come vincere la 'sfida' oltre il mito del posto fisso

Il lavoro che cambia spiegato a 25mila studenti delle scuole superiori d’Italia. E’ questo lo scopo dell’iniziativa lanciata da Giuseppe Biazzo, Ad Orienta SpA e autore del libro, Nove Mosse per il Futuro – Il Lavoro che cambia spiegato ai giovani. Il tour nelle scuole d’Italia consiste nell’incontrare i giovani studenti in procinto di scegliere il loro futuro, spiegando cosa si aspetta il mondo del lavoro da loro.

L’obiettivo è costruire un ponte tra giovani e lavoro, andando oltre il mito del posto fisso. L’iniziativa farà tappa a Vasto nella mattina di venerdì 11 gennaio, dopo le tappe di Roma, Firenze, Aosta, Torino, Como, Asti, Pescara, Potenza, Mirandola, Verona, Legnago, Milano, Roseto degli Abruzzi, Castiglione dei Pepoli, Ancona, Udine, Modena e Bologna. Si terrà presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “R. Mattioli” di via San Rocco, a partire dalle 9,30.

L’incontro che prende spunto dal libro Nove Mosse per il Futuro, si svolgerà di fronte una platea di circa 400 studenti del Liceo R. Mattioli e dell’IIS E. Mattei di Vasto e alla presenza di numerosi direttori del personale di importanti aziende del territorio, di associazioni di impresa e dell’AIDP Abruzzo e Molise (l’associazione dei direttori del personale). Interverranno, inoltre, il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore all'Istruzione Anna Bosco.

All’evento parteciperanno, oltre a Giuseppe Biazzo (AD Orienta Spa): Alfonso Orfanelli, Presidente AIDP Abruzzo e Molise; Caterina Celenza, Presidente Associazione Provinciale Albergatori di Chieti; Giuseppe Silvestri, Direttore d’esercizio Autoservizi Cerella; Vincenzo Madonna, Global Procurement Manger Valagro Spa; Nicola D’Emma, Direttore Amministrativo Del Giudice Srl; Manuela Rosselli, Direttore Risorse Umane, A-R. Proget srls; Fausto Zulli, Presidente colleggio sindacale AIDP nazionale e Consulente del Lavoro.

Sarà presente, inoltre, Valeria Giaccari AD Myourjob srl che presenterà la prima piattaforma di orientamento al lavoro con video online (www.myourjob.it).

“Il nuovo mercato del lavoro è permeato dal concetto di flessibilità. Il mito del posto fisso è definitivamente tramontato – spiega Giuseppe Biazzo, AD Orienta SpA - e la garanzia del lavoro, oggi, passa soprattutto dalla capacità di essere costantemente attrattivi per il mondo del lavoro. Questo vuol dire maggiori incertezze ma anche più opportunità. Per cogliere tali opportunità occorre una nuova mentalità capace di metter in sintonia le nuove generazioni con il loro futuro. Una nuova mentalità fatta soprattutto di intraprendenza, etica del lavoro e umiltà. In questo senso il ruolo della scuola è decisivo. Alla luce anche delle novità della riforma nota come Buona Scuola, che introduce un dialogo più stretto tra scuola e lavoro con l'obbligo della formazione on the job. Per facilitare questo rapporto abbiamo deciso di dare il nostro contributo incontrando 25 mila giovani studenti delle scuole superiori”.

Il tour prende spunto dal Libro Nove Mosse per Il Futuro di Giuseppe Biazzo che ha individuato in nove capitoli le principali caratteristiche da seguire per proporsi al meglio nel nuovo lavoro. Tra queste caratteristiche ci sono: l’atteggiamento mentale (il carattere), l’etica del lavoro, le pari dignità tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, trovare lavoro con metodo e senza improvvisazione, il giusto valore del titolo di studio, sentirsi cittadini del mondo, la scelta del lavoro autonomo, le opportunità dei settori e delle professioni in crescita oltre ad una caratteristica pubblica, ossia cosa chiedere alla politica per creare un contesto favorevole al nuovo mondo del lavoro e ai giovani.