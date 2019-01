Auto rubata in pieno centro: amarezza per il furto e per l'abbandono del 'cuore' della città

Gentile direttore, in cronaca il resoconto di quanto accadutomi nei giorni scorsi: per fare compere, mi recavo in centro città a Vasto, una ridente cittadina abruzzese, con velleità di area macro urbana e dove il grado di sicurezza è negli "standard" nazionali, ove parcheggiavo in corso Dante, centro storico della predetta, salotto buona della città, in adiacenza al palazzo di città; giunto ivi, alle ore 18.20, stazionavo la mia autovettura proprio di fronte ad una attività commerciale per somministrazione di alimenti e bevande, chiudevo regolarmente l'auto e mi incamminavo verso l'area pedonale; trascorsa solo un'ora, alle 19.35, mi dirigevo nel luogo dove avevo parcheggiato, ma, ahimé, con mia somma sorpresa, non trovavo più l'auto.

Colto da imbarazzo ed anche con un po' di vergogna, chiedevo ai passanti, invero pochi, se qualcuno avesse visto qualcosa di sospetto, ma anche suonando a qualche campanello della zona, ricevevo il medesimo risultato, niente.

Ora, all'alba del 2019, è possibile vivere con aree così ancora trascurate, degradate, malmesse o ancora peggio desolate e abbandanonate dal buon vivere civile? Nessun vigile in circolazione, auto che invertono i sensi unici in più occasioni, videosorveglianza vicino allo zero, luci fioche e troppo disinteresse civico... e stiamo parlando del centro storico, non voglio pensare oltre!

Io, per quanto mi riguarda, mio malgrado, sono rientrato a casa con tanta amarezza e qualche dollaro in meno, ma, chi gestisce la cosa pubblica, in un momento topico come le feste di natale ha percezione di ciò, eppoi, socialamente, cosa dire a chi ci abita in un posto così?

"Ai posteriori l'ardua sentenza", grazie del tempo concessomi.

Lettera firmata