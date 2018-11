Opposizioni all'attacco per la questione dell'Emodinamica al 'San Pio' di Vasto

Diversi gli interventi delle forze di opposizione per la questione dell'Emodinamica al 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto.

MINORANZE IN CONSIGLIO COMUNALE - Dopo mesi di propaganda, di aperture a 8/10, di improbabili accordi di confine, arriva la conferma della notizia che tutti i vastesi già da tempo avevano intuito. I documenti della Regione parlano chiaro: a Vasto non si farà la sala emodinamica. I vastesi, e gli abitanti del territorio, presi in giro per anni da D’Alfonso, Paolucci e Menna, assistono arrabbiati all’ultimo sfottò della sinistra in fuga. Dopo D’Alfonso, fuggito a Roma nel listino proporzionale, anche Paolucci si appresta a migrare a L’Aquila come consigliere di minoranza. A noi resta il sindaco che ha permesso questo sfascio, mero esecutore di volontà altrui, che in due anni e mezzo di mandato ha inanellato solo sonore sconfitte in materia di sanità. Come consiglieri di opposizione ci auguriamo che venga presto archiviata anche la sinistra amministrazione vastese: nel frattempo assicuriamo il nostro impegno e assicuriamo ai vastesi che ci batteremo perché la prossima amministrazione regionale riveda le scellerate scelte in materia di emodinamica fatte, nel silenzio complice di Menna, dai signori della sinistra in fuga.

La nota è a firma di Vincenzo Suriani (Fratelli d’Italia), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Alessandro D’Elisa (Gruppo misto), Davide D’Alessandro (Vasto 2016), Edmondo Laudazi (Il Nuovo faro)

CONSIGLIERE COMUNALE PROSPERO - “Le menzogne si scoprono rapidamente, “hanno le gambe corte” e non posso andare lontano” lo afferma Francesco Prospero commentando la delibera regionale n.824/2018 che esclude Vasto dalla rete emodinamica Abruzzese “dopo l’approvazione di provvedimenti a scopo meramente propagandistico, come il maxi e inattuabile piano per investimenti di circa 300 milioni di Euro per la ristrutturazione e la realizzazione di nuovi ospedali e la delibera n.801/2018 che era stata “spacciata”, dai maghi della comunicazione del PD, come prossima realizzazione di un laboratorio di radiologia interventistica presso il nosocomio di Vasto, Paolucci e Compagni gettano definitivamente la maschera e, con l’approvazione della delibera n.824/2018, ammettono che l’emodinamica al San Pio non ci sarà con buona pace di tutto il Vastese che si vedrà costretto, in caso di emergenza, a recarsi nei centri di Chieti e Pescara situati, per alcuni paesi del nostro comprensorio, anche a più di un’ora e mezza di macchina, con tutte le conseguenze che ciò comporta per i pazienti. Per noi Vastesi, pertanto, 5 anni di amministrazione regionale di centrosinistra hanno determinato, soltanto, chiusura di reparti, perdita di servizi e, in generale, il ridimensionamento clinico-assistenziale del nostro nosocomio. Presto - conclude Prospero - gli elettori del nostro territorio avranno l’opportunità di giudicare l’operato degli artefici di queste scelte scellerate e di chi, pur avendone la possibilità, non ha lottato per evitarle”.

MOVIMENTO 5 STELLE, CONSIGLIERE REGIONALE SMARGIASSI - “Le sale emodinamica passano da 2 a 5 ma Vasto e il sud dell’Abruzzo sono fuori da questa programmazione. Cala la maschera della politica locale e la realtà viene messa in luce dalla delibera 824/18, che sancisce la fine di una pantomima a firma PD che ha strumentalizzato l’emodinamica come cavallo di battaglia della propaganda elettorale. Sono sconcertanti, a tal proposito, le dichiarazioni del Sindaco di Vasto Francesco Menna, braccio destro dell’Assessore Regionale Paolucci, che tenta di scaricare le responsabilità di una programmazione regionale, che di fatto taglia fuori la sua città e tutto il territorio vastese, sul Governo appena insediato”. Ad affermarlo è il consigliere regionale Pietro Smargiassi, che continua “Chi ha seguito la questione nel Palazzo negli ultimi anni, come il sottoscritto, sa bene che la verità uscita oggi è ben nota già da tempo. Nell’inverno del 2016, infatti, l’Assessore Paolucci, rispondendo alla mia interpellanza rispose in “politichese” e non ebbe il coraggio di dire pubblicamente la realtà cruda e difficile a cui la città di Vasto andava incontro. Anche perché in quell’anno su Vasto si giocava un’importante partita per le amministrative e dire la verità ai cittadini probabilmente sarebbe costato troppo in termini di consenso. Insomma la “bugia” era necessaria. Ma nei corridoi all’Assessore non potè fuggire a chi in quel territorio ci vive da sempre e quando tornai alla carica e chiesi “si farà o no” rispose con un lapidario “non ci sono i numeri”.