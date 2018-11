Regionali 2019, Sabrina Bocchino candidata con la Lega di Salvini

“Sono felicissima e altrettanto consapevole della responsabilità che mi attende non solo in campagna elettorale, ma anche come consigliere regionale del territorio vastese laddove le mie idee e quelle del partito fossero premiate dall’elettorato”.

Così Sabrina Bocchino, 47 anni, vastese, imprenditrice e già consigliere comunale, commenta l’ufficialità della sua candidatura nelle liste della Lega di Matteo Salvini alle prossime elezioni regionali abruzzesi del 10 febbraio 2019.

“Lavorerò considerando il territorio vastese, da Vasto a Schiavi di Abruzzo, come un Comune “allargato” e non come una somma di piccole realtà territoriali. Muoversi singolarmente e senza un coordinamento politico a livello regionale significa sacrificare la propria sicurezza, il benessere economico e quello sociale a vantaggio di quei territori che agiscono già da anni come aree metropolitane, condividendo problemi e soluzioni. Il mio impegno politico non inizia certamente oggi, a partire dalle scuole superiori, passando dai banchi del consiglio comunale vastese, sono sempre stata impegnata per testimoniare un’idea di società e di comunità solidale, prospera e sicura, attraverso il sociale, il lavoro e la sicurezza”.