Via Verde: le associazioni ciclo-amatoriali chiedono chiarimenti sullo stato dei lavori

‘Aggiornamenti sui lavori della Via Verde e, in particolare, del tratto più meridionale di tale opera (Fossacesia - Casalbordino – Vasto) ’, questo è il topic della richiesta inoltrata al Presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, da parte di Nicola Jasci della Vastese Inn Bike, Pasquale Melito del Team Audax Vasto, Fabio Mascio di Vasto Ciclabile, Rocco Menna dell’Asd Velo Club Ortona, Rocchino Bucci dell’Asd Ciclistica Valle del Trigno, Maurizio Giuseppetti dell’Asd Abruzzo in Bike e da Antonio Spadaccini del Ciclo Club Vasto.

Sulla lettera indirizzata al presidente, le Associazioni e Club ciclo – amatoriali chiedono, senza mezzi termini, chiarimenti sullo stato dell’arte degli interventi di riconversione della linea ferroviaria dismessa già nel 2005 e finalizzati a renderla ciclo-pedonabile : “su vari tratti dei 42 km del percorso ciclopedonale in questione, che ‘cambierà il volto del Litorale Chietino’, sono in atto, da mesi, i necessari lavori di adeguamento all'uso. In particolare, di recente, tecnici della ditta appaltatrice ed amministratori locali hanno dichiarato che ‘i lavori procedono a ritmo serrato’ e che alcuni segmenti della Via Verde, in particolare tra Ortona e Fossacesia, potrebbero essere pronti già per la primavera del 2019. Ciò premesso avendo invece notato in modo particolare più A Sud ritardi di inizio lavori e lentezza operative un po' preoccupati (..) si chiedono notizie in merito”.

Il progetto, volto alla scoperta delle bellezze paesaggistiche della fascia costiera, come la Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci, a Vasto Marina vede oggi un cantiere aperto ufficialmente presso l’area dell’ex stazione ferroviaria di Piazza Fiume.

‘Gli amanti delle due ruote dei nostri territori’ attendono la replica puntuale e tempestiva del presidente Pupillo.