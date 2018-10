| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Le classi 3C, 4A , 4B, 4C, 4D, 5A e 5B della Scuola Primaria “G. Spataro” del Comprensivo n.1 di Vasto hanno manifestato oggi per l’evento organizzato da Vasto Scienza per la “Settimana della Terra”. Striscioni, cartelloni, fossili e piante insieme a circa 170 ragazzi, tra bancarelle e strade del Centro Storico per parlare, mediante slogan, dell’importanza della salvaguardia della terra, della Paleontologia, delle ere geologiche, insieme a poesie e citazioni importanti.

Grande è stato lo stupore delle persone mentre il grande gruppo dei ragazzi avanzava tra le strade di Vasto, mentre declamava a ritmo “Rispettiamo la nostra terra”.

Molti si sono fermati incuriositi ad ascoltare le informazioni che le varie classi hanno riferito.

I ragazzi hanno compreso bene come sia importante conoscere, amare e rispettare la nostra cara terra.

Scuola Primaria “G. Spataro”- Comprensivo 1 – Vasto