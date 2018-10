Christian Lalla è il nuovo addetto stampa del Rotary District 2090

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Incarico prestigioso per Christian Lalla che è stato incaricato dal DGE Basilio Luigi Ciucci di svolgere il ruolo di addetto stampa del Rotary District 2090.

Basilio Luigi Ciucci nell’esprimere il suo ringraziamento a Christian Lalla per aver accettato di collaborare con lui accogliendo di far parte della sua squadra distrettuale ha il piacere di affidargli l’incarico di Addetto Stampa del Rotary District 2090 per l’anno 2019/2020.

Il Distretto 2090 del Rotary, che comprende quattro regioni italiane :Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, è nato nel 1984-‘85 a seguito della divisione dell’allora Distretto 208, che comprendeva il Lazio, la Sardegna, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Molise. La divisione affidò al Distretto 208 il Lazio e la Sardegna, assegnando al nuovo Distretto 209 il restante territorio dove il Rotary era già capillarmente diffuso grazie a Club presenti e operanti nelle quattro regioni. L’attuale denominazione di Distretto 2090 fu necessaria a seguito dell’informatizzazione del sistema gestionale, che richiese l’inserimento di numeri a quattro cifre, per tutti i Distretti del mondo.

A Christian Lalla le nostre congratulazioni.