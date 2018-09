Orienteering a Casalbordino, appuntamento il 2 ottobre in pieno centro storico

Appuntamento il 2 ottobre in pieno centro storico a Casalbordino per la corsa di orientamento (orienteering), la manifestazione in 10 tappe che si svolge in Abruzzo e Molise.

Il programma sarà il seguente:

Ore 17:00 raduno atleti Orienteering ed iscrizione gratuita per prova ludico promozionale.

Ore 17:30 Saluto delle autorità e inizio delle gare.

Ore 19:00 Esibizione del coro "Emozioni antiche" dei Cda di Casalbordino, Fossacesia e Torino di Sangro, con il maestro Loredana Miscia

Ore 20:00 Ristoro degli atleti con prodotti gastronomici tipici a cura della Pro Loco di Casalbordino.