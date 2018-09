A Vasto il Cammino interregionale delle Confraternite d'Abruzzo e Molise

Vasto torna ad ospitare, a distanza di qualche anno, il Cammino Interregionale delle Confraternite d'Abruzzo e Molise.

L’evento, in programma domenica 2 settembre, è stato presentato nella Sala del Gonfalone in municipio dal sindaco Francesco Menna, dall’assessore con delega alla Polizia Locale Luigi Marcello, dal coordinatore delle Confraternite vastesi Nino D’Annunzio, dal coordinatore Interregionale delle Confraternite d'Abruzzo e Molise Augusto Sardellone, dal priore della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone Massimo Stivaletta e dal vice priore della Confraternita Madonna de La Salette Nicola Mastragostino.

“Vasto accoglie per la seconda volta – ha detto il sindaco – il Cammino delle Confraternite abruzzesi e molisane. Vasto annovera una grande storia di confraternite, ne sono sei in città. Questi sodalizi sono nati per apportare bene alla società promovendo opere di carità e di assistenza, ancora oggi nella modernità esercitano questo ruolo”.

“Abbiamo cercato di organizzare al meglio – ha aggiunto l’assessore Marcello – l’accoglienza dei numerosi partecipanti al cammino interregionale”.

Augusto Sardellone ha ringraziato il Comune per la collaborazione: "E' un cammino interregionale allargato a cui sono state invitate anche le confraternite del centro sud d’Italia e ne arriveranno circa venti. Ci saranno rappresentanti anche della Confraternita Santissimo Crocifisso di Monreale (Palermo) costituita da circa cinquecento persone, il cui crocifisso è simile a quello che sarà portato in processione domenica”.

Il coordinatore Nino D’Annunzio ha ricordato che il tema fondamentale del cammino è il crocifisso. “Abbiamo scelto – ha detto – di portare in processione il crocifisso che si trovava nell’antica chiesa di San Pietro, attualmente custodito nella chiesa di Sant’Antonio in via Adriatica. Grazie ad alcuni confratelli è stato restaurato. Siamo molto felici di poterlo restituire alla città”.

Il priore della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone, Massimo Stivaletta ha illustrato il programma della giornata ed ha ricordato che saranno oltre mille i confratelli che nella prima mattinata saranno accolti nella Chiesa del Carmine dove alle 10,30 è in programma il Convegno sul tema “Nostra gloria è la Croce di Cristo” a cui interverranno Augusto Sardellone, l’assistente spirituale del Coordinamento Interregionale Confraternite Abruzzo-Molise, don Vincenzo Piccioni e don Gianfranco Travaglini, assistente spirituale del Coordinamento delle Confraternite Vastesi. La prolusione sarà affidata al prof. don Gianni Carozza, concluderà Francesco Antonetti, presidente nazionale della Confederazione delle Confraternite d’Italia.

Nel pomeriggio, alle ore 15,30, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, dove è previsto il raduno in abito confraternale con i relativi labari e gonfaloni, mons. Bruno Forte, arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, accoglierà il crocifisso. Alle ore 17 la Santa Messa celebrata dall’arcivescovo. Alle ore 18,30 inizierà il cammino delle confraternite per le vie del centro cittadino.