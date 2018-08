Un boato e poi quel tremore intenso...

Intorno alle 20,20 la terra ha tremato.

Una scossa forte, avvertita nettamente anche ai piani bassi delle case e da chi in quel momento in strada, pure a Vasto Marina, piena di gente per il concerto di Annalisa dei festeggiamenti di Ferragosto.

Chi scrive, testimone del sisma del 1980 in Irpinia e Basilicata, ha quasi pianto di paura. Ancora troppo chiaro il ricordo di quel terremoto. Indimenticabile, nel senso brutto del termine.