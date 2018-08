Vacanze di Ferragosto, giorni da 'bollino nero' anche sull'autostrada A14 Adriatica

Si registrano incolonnamenti e rallentamenti, a tratti, sin dalle prime ore del mattino sul tratto abruzzese dell’autostrada A14 in quella che è stata segnalata come la seconda delle giornate del grande esodo verso sud, con il bollino nero annunciato fino al pomeriggio e rosso nelle ore serali.

Proprio per non ostacolare il traffico intenso dei vacanzieri, condizionato in provenienza da nord per le limitazioni resesi necessarie dopo il grave incidente nell'area di Bologna nei giorni scorsi, Autostrade per l'Italia ha chiuso e messo in sicurezza tutti i cantieri della A14 e vietato la circolazione ai mezzi pesanti.

Per i rallentamenti in Abruzzo, in particolare segnalate code a tratti tra i caselli di Vasto Nord/Casalbordino e Vasto Sud/San Salvo/Montenero di Bisaccia e sul tratto pescarese. Meno intenso, invece, risulta il flusso sulle autostrade A24 e A25 da e per Roma.