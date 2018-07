Educazione alla cittadinanza a scuola: raccolta firme anche a Vasto

Domenica 29 luglio, dalle ore 19.00 in poi, in piazza L. V. Pudente ci sarà la raccolta firme per promuovere la legge di iniziativa popolare per "insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado ".

La proposta di legge intende promuovere una maggiore diffusione del senso di appartenenza alla collettività e al territorio a partire dalla scuola, introducendo l'educazione alla cittadinanza come disciplina autonoma, attraverso lo studio della Costituzione, dei diritti umani e degli elementi di educazione alla legalità, all'ambiente e di educazione digitale e alimentare.

“L’iniziativa è sostenuta dall’ANCI Nazionale, che riunisce circa 7.000 sindaci di tutta Italia, – ha detto Luciano Lapenna, presidente della sezione Abruzzo – ed è partita nella nostra regione il 20 luglio, toccando già diversi comuni. Noi aspettiamo tutti gli interessati, la scuola, le associazioni e le famiglie, a porre la propria adesione ad una proposta così importante”.