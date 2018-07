L’ultimo video dei Dogs Love Company girato a Punta Aderci

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

I Dogs Love Company di Catignano, in provincia di Pescara, hanno scelto anche la splendida location di Punta Aderci per il loro ultimo video del loro ultimo pezzo dal titolo “Mondo nero” , che anticipa l’uscita imminente dell’album a settembre 2018.

Dopo il primo disco di inediti (“Cutina” – MusicForce 2012); passando per l’EP “Ballate Folk ed Altre Storie” (una rielaborazione di canti popolari dell’Abruzzo e della Puglia ) il gruppo ha lanciato, il 19 luglio scorso, il singolo che anticipa il prossimo album di inediti “Scorribanda”, che uscirà in settembre per la Kutmusic Records (etichetta abruzzese).

“Mondo nero” è una canzone che parla in modo leggero e scanzonato del presente, italiano e non solo. Registrata presso “A Sheep Record” di Roccascalegna (CH) e impreziosito dal video girato da Tiziano Ciccone fra le spiagge di Punta Aderci e le strade di Pescara.

Video ufficiale