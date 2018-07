Per tutti gli amanti dell’Abruzzo, dei luoghi del Cuore, nasce il taccuino di viaggio “Abruzzo Itinerante”, il racconto dell’acquerellista Marina Cremonini, che mediante i suoi acquerelli e le sue riflessioni ripercorre un viaggio straordinario tra umanità, bellezza ed autenticità, tra gli incantevoli luoghi dell’Abruzzo e Molise, dall’entroterra alla costa adriatica.

Tutto è iniziato nell’estate 2017 da un’idea di Vittoria Mosca, titolare di RioVerde tartufi di Borrello, che voleva far realizzare un libro che potesse raccontare le bellezze di luoghi del cuore, mediante il talento artistico di una grande acquerellista italiana: Marina Cremonini. Marina è’ venuta in Abruzzo, è stata ospitata a Borrello da Vittoria e da questo piccolissimo paesino in provincia di Chieti, si è spostata in tanti borghi ricchi di storia e tradizioni, per realizzare un taccuino di viaggio, assaporando la bellezza del territorio molisano e abruzzese. E' riuscita a trasformare i colori, i profumi, i cibi, i luoghi, in emozioni ed immagini, con la tecnica dell'acquerello, accompagnati da brevi testi scritti a mano, per esprimere il suo stato d'animo, nozioni, cenni storici, per ispirare il possibile visitatore, raccontando in modo “acquerellato” e poetico questi luoghi stupendi.

Marina dice che è rimasta subito colpita dalla grande passione che Vittoria ha per il suo eccellente tartufo, ma anche per Borrello il suo paese, e per tutto l’Abruzzo. “Vittoria riesce ad esprime in tutte le sue iniziative un grande amore per il suo territorio e può essere d’ispirazione per tutti”. Parlando dell’entroterra che ha visitato con attenzione, Marina dice che ”è una terra un po’ abbandonata a se stessa, come molte zone dell’entroterra d’Italia, ma che conserva un cuore rustico, vero, palpabile, pieno di poesia e selvatichezza”.

Così è nato il taccuino di viaggio, valorizzando con tanti bellissimi acquerelli i luoghi, le atmosfere, le emozioni. Nel libro si ripercorrono virtualmente molti luoghi tra l’Abruzzo e il Molise, luoghi poco conosciuti, della natura spesso selvaggia, fatta di persone speciali, di tradizioni importanti, di prodotti del territorio eccellenti: Borrello, Rosello, Agnone, Pescopennataro, Prato Gentile, Tornareccio, Roccascalegna, Capracotta, Pescocostanzo, Castelpetroso, Palena, Atessa, fino ad arrivare a Vasto.

Viaggio dei luoghi, tra i luoghi, dove si mette in luce la lentezza, l’autenticità, la bellezza autentica dei luoghi, l’umanità delle persone, l’accoglienza, la gentilezza, tra montagna e mare.

Tra i tanti luoghi raccontati c’è Bagni Vittoria, sulla costa dei trabocchi a Vasto e nella poltrona a strapiombo sul mare Marina Cremonini si è lasciata emozionare dal mare con la realizzazione di splendidi acquerelli.

Tra Elisabetta Zaccaria e Luigi Giuliani di Bagni Vittoria e Vittoria Mosca di Rioverde tartufi c’è un grande legame di amicizia, ma anche un grande impegno appassionato nella valorizzazione dell’Abruzzo. E’ per questo che hanno entrambi aderito al progetto del taccuino di viaggio, per valorizzare non solo la loro attività, ma tutto il territorio abruzzese, in una sinergia speciale.

Vittoria Mosca nella stampa del taccuino ha voluto dare ancora più valore al libro, scegliendo una carta pregiata, un tintoretto gesso, con una carta ruvida, dando quindi l’impressione sfogliando le pagine, di avere tra le mani un acquerello originale.

Marina Cremonini, ha dedicato il libro ai Custodi, persone come Vittoria, Luigi e Betta, ma anche Vincenzina della trattoria Lo Shangrila di Borrello. Persone speciali che hanno scelto di dedicare la loro vita a custodire con cura e amore un pezzettino di questa meravigliosa terra d’Abruzzo, con la gioia di condividerla con tutti.

Ci vorrebbero dice Marina, più Custodi. Se tutti noi ci occupassimo con cura anche solo del luogo della nostra quotidianità, l’Italia e la Terra tutta, sarebbero diversi.

