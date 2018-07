 “Unire le forze per salvare i posti di lavoro”

“Abbiamo ritenuto opportuno portare all'attenzione del consiglio comunale la problematica degli esuberi dei dipendenti del Conad di Via Cardone di Vasto”. Lo afferma il consigliere comunale della Lega, Francesco Prospero, che, unitamente ai colleghi di minoranza Cappa, Carinci, D'Alessandro, D'Elisa, Gallo, Giangiacomo, Laudazi e Suriani, ha presentato un ordine del giorno per chiedere al sindaco di stringere i tempi.

Prospero chiede a Francesco Menna di allargare la platea nel tentativo di sbloccare la vertenza, che vede 45 posti di lavoro a rischio: “Vanno invitati Presidente della Regione Abruzzo, parlamentari e consiglieri regionali del territorio, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, i rappresentanti del Conad Adriatico e della Società Pianeta Srl, un membro della maggioranza consiliare del Comune di Vasto e uno della minoranza a partecipare a un vertice, con diritto di intervento, per discutere degli annunciati esuberi dei dipendenti e individuare le soluzioni più idonee ad evitarli.

“Nei giorni scorsi – aggiunge il primo firmatario dell'ordine del giorno - abbiamo apprezzato le dichiarazioni del sindaco riguardo la vicinanza dell'amministrazione comunale ai dipendenti del Conad e l'intenzione di incontrare i vertici aziendali, ma riteniamo opportuno coinvolgere, in un tavolo programmatico, tutte le forze politiche del territorio, perché salvaguardare i posti di lavoro e, conseguentemente, la stabilità e il benessere dei nuclei famigliari, deve essere un imperativo primario per tutti noi amministratori. Siamo certi – conclude Prospero - che il consiglio comunale, i parlamentari e i consiglieri regionali del territorio, si impegneranno seriamente per la soluzione della vertenza, portandola in tutte le sedi istituzionali”.