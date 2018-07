Le imperdibili novità del Siren Festival: 5 palchi, 50 artisti, cinema e food

Tutto pronto per la 5^ edizione del ‘Siren Festival’, la tanto attesa rassegna musicale che ha portato Vasto ad essere conosciuta anche a livello internazionale.

Questa mattina, 25 luglio, si è tenuta la conferenza stampa presso Palazzo di città, alla presenza degli amministratori Carlo Della Penna e Paola Cianci e degli organizzatori dell’evento Louis Avrami, presidente di Stardust Productions e Pietro Fuccio.

Quest’ultimo, fondatore di DNA Concerti, agenzia che negli anni ha portato in Italia grandi nomi del panorama musicale internazionale e che cura sin dall’inizio questa avventura, ha affermato con grande entusiasmo: “siamo molto fieri anche perché non è facile in Italia gestire manifestazioni di questo tipo. Per questo ringrazio anche l’amministrazione che ci ha sempre supportato, ha capito l’importanza dell’iniziativa ed è stata sempre a disposizione”.

Quest’anno, quindi, l’evento si è arricchito di tante nuove proposte provenienti dal panorama musicale nazionale ed internazionale, ma non solo.

“ Più di 50 saranno gli artisti presenti - ha continuato Fuccio - con un forte arricchimento degli appuntamenti in spiaggia dove si esibiranno dai 5 agli 8 artisti al giorno su un palco vero in un posto mozzafiato. È Line up molto estesa e difficile da organizzare. Diverse sono le provenienze geografiche e musicali dai musicisti più storici a quelli più giovani. Anche dal punto di vista del genere abbiamo cercato di andare incontro a tutti, seguendo i gusti variegati. Ci incoraggia che il pubblico abbia già apprezzato il nostro sforzo, mostrando una grande apertura mentale”.

Un posto d’onore nel progetto di quest’anno è stato dato alla location stessa che ospita l’evento e cioè Vasto, la sua natura, i suoi splendidi e suggestivi scorci, il suo mare e i suoi panorami: “il contesto è comunque il grosso del Siren. Dalle talk pomeridiane al cinema, quest’anno non abbiamo semplicemente ripetuto l’evento, ma lo abbiamo incrementato e arricchito con tante novità. Anche il food avrà la sua importanza, visto che, dopo la Sicilia, l’Abruzzo è la seconda regione in cui si mangia meglio in Italia. È un piccolo miracolo. Spero che tutto vada tutto secondo le aspettative”.

Anna Chiara Pipino, addetto stampa della manifestazione, ha sottolineato gli aspetti importanti di questa edizione: “ci sarà la diretta nazionale su Rai Radio Due con Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, che già lo scorso anno è stata registrata come il live più lungo in termini di durata. Il lavoro che è stato fatto è grande anche per dare la giusta immagina che Vasto merita grazie a tutte le bellezze che offre”.

Nel corso dell’incontro Louis Avrami ha presentato il programma cinematografico d’autore, che, alla sua prima edizione, offre un palinsesto molto variegato sia internazionale che locale, queste le se parole: “grazie al comune per averci dato la possibilità di organizzare tutto. Siamo contenti e speriamo di farne ancora molte edizioni successive. La prima edizione del Siren Film Festival presenta un offerta internazionale e locale, parallelamente al discorso musicale. Ci saranno film dalla Grecia, Austria, Palestina, ecc.., che hanno partecipato a Cannes, al Locarno Festival e al South by Southwest di Austin, non tralasciando anche la forte componente locale con il coinvolgimento del Centro Sperimentale di Cinematografia con sede abruzzese a L’Aquila, che presenterà il documentario dei mari dedicato allo spiaggiamento dei capodogli a cura di Legambiente, con un forte messaggio di sensibilizzazione all’uso di plastica. Programma orientato agli amanti della musica ma anche alle donne, con una sezione dedicata al tema. Film indipendenti per tutti i gusti”.

