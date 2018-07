'Prodotto Topico 2018': primo premio agli ‘ndurciullun di Pollutri

La finale regionale del Prodotto Topico 2018 si è disputata ieri sera, sabato 21 luglio, in piazza Umberto I e lungo corso Garibaldi, in pieno centro a Casalbordino, per il secondo anno consecutivo.

La conclusione del percorso culturale e gastronomico, che ha coinvolto oltre 60 comuni di Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia ed anche paesi del Mediterraneo, ha richiamato numerosi visitatori.

Gli stand gastronomici, che hanno proposto le tipicità gastronomiche, sono stati presi d’assalto e sottoposti al giudizio della giuria composta da 8 componenti, nominati dalla organizzazione e dall’amministrazione comunale.

Si è registrato qualche commento non del tutto positivo rispetto ai prezzi praticati, nonostante la buona qualità dei prodotti, vista la finalità di valorizzazione delle tipicità del territorio propria dell’evento.

La serata è stata allietata dal gruppo folk “Li Varra Varr”.

Risultato della consultazione

La giuria ha proceduto alla valutazione dei prodotti topici degustati,

All’unanimità sono stati proclamati i seguenti vincitori :

1. Primi piatti - ndurciullun di Pollutri

2. Secondo piatto- la frittura con Magic Cooker

3. Dolci - i tarallucci di Casalbordino

Sono stati altresí apprezzati e valutati dalla giuria:

• Olio di Cupello

• Arancini siciliani (fuori concorso)

• Le sfogliatelle di Villalfonsina (fuori concorso)

• Baccalà di Jelsi (fuori concorso)

• La porchetta di Lentella (fuori concorso)

Hanno avuto menzione speciale lo yogurt di Roccaspinalveti ed il cocktail di Fossacesia