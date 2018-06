Minorenne abusata e minacciata: "Va recuperato un sistema di valori condivisi"

Lo sconcertante e triste episodio della giovanissima vastese per due anni costretta a subire abusi da coetanei sotto la minaccia di diffondere via web e social alcuni contenuti foto e video che la mostravano in atteggiamenti 'compromettenti' è al centro di un intervento del sindaco di Vasto, Francesco Menna.

Stringiamoci intorno ai nostri giovani!

Non lasciamoli soli ad affrontare un mondo in continuo cambiamento, in cui un click ti fa diventare padrone del mondo e, nello stesso tempo, ti costringe a bruciare le tappe della vita.

Un mondo in cui si è veri solo quando si mettono in piazza sentimenti e passioni, in cui si è forti quando si nascondono paure ed ansie, in cui si è fonte d’ispirazione per gli altri quando si vince nell'eterno bisogno di essere sempre al centro della scena.

Non arrendiamoci alla moda che ci vuole soli e deboli!

Episodi come questo richiamano all'urgente bisogno di recuperare un sistema di valori condivisi.

È una sfida che deve vedere uniti tutti: istituzioni, famiglie, scuola, realtà sportive, religiose ed associative.

La cosiddetta “società civile”, a cui ciascuno di noi appartiene, deve fondarsi sull'autorevolezza di chi si trova a guidarla.

Solo con rinnovati esempi di dignità umana, trasmetteremo in eredità ai nostri figli un domani di giustizia, di libertà e di pace.